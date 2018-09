S-a aprobat Ordinul privind tariful perceput de Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore in Marea Neagra

Aseara a fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 767 5.IX.2017, Ordinul numarul 34 din 29 august curent privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore in Marea Neagra ACROPO .Actul normativ este semnat de presedintele Autoritatii Constantin Gheorghe si va intra in vigoare peste doua zile. Conform documentului la care facem referire "se aproba tariful de 165 eur ora om, perceput titularilor acorduril ...