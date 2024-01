Stiri pe aceeasi tema

- Forța Dreptei, USR și PMP anunța formarea Alianței Dreapta Unita, un pol politic de dreapta dedicat reconstrucției Romaniei. Alianța Dreapta Unita este alternativa la PNL și PSD care duc Romania in faliment. „Trei partide care respecta valorile dreptei politice in Romania au format o alianța pentru…

- Interul dreapta Alicia Gogirla a declarat, vineri, dupa meciul cu Chile, ca se bucura ca a facut pasul catre echipa nationala și si ca a a putut sa-si ajute colegele. „Este minunat, am avut parte de sentimente de care nu credeam ca o sa am parte prea curand. Si ma bucur ca am reusit sa fac pasul la…

- Serbia a remizat azi cu Bulgaria, scor 2-2, și s-a calificat cu emoții la Euro 2024, ajutata și de victoria Ungariei, 3-1, cu Muntenegru. Presa din țara vecina scrie in aceasta seara ca Romania ar fi un adversar accesibil la Europeanul din vara urmatoare. Sarbii țin pumnii Romaniei in meciul cu Elveția,…

- Timp de trei zile, in perioada 17-19 noiembrie 2023, peste o suta de medici rezidenți și specialiști din Romania, Ungaria și Serbia se pregatesc la Timișoara in cele mai noi tendințe in tratamentul chirurgical al cataractei.

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a invins formatia Serbiei cu scorul de 3-0, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Jaqueline Cristian a intrecut-o pe Lola Radivojevic cu 7-5, 4-6, 7-5.

- Sarbii din Stanciova, sat apartinand orasului timisean Recas, au organizat o noua editie a Festivalului fasolei (Pasulijada), festival care incepe sa devina o traditie in cadrul manifestarilor etnice din programul Uniunii Sarbilor din Romania (USR). La editia din acest an s-au prezentat la “start” nu…

- Zece stații de alimentare cu gaz natural comprimat au fost deschise pe coridorul Arad – Constanța, unul dintre cele mai tranzitate trasee din Romania, ȋn urma unei investiții de 6,5 milioane EUR.