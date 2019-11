Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Targu Mures a abrogat, vineri, in prima instanta, ordinul din 2018 al ministrului educatiei nationale privind reinfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc”, din Targu Mures, potrivit Rador.ro.Extrasul sentintei a fost publicat pe portalul instantelor din…

- 'Sunt mulțumita. Plec cu fruntea sus de la Justiție! In toata aceasta perioada nu am facut decat sa respect juramantul depus cu mana pe Biblie și Constituție, la investire. Eu cred ca am asigurat o buna funcționare a MJ, dar și cu celelalte instituții. Am asistat numeroase autoritați inclusiv din…

- "In momentul cand discutam de o cifra de 6,4% consumatori de droguri pe segmentul de varsta 14-65 de ani, conform documentelor oficiale a Centrului de Monitorizare de la Lisabona și ale Agenției Naționale Antidrog, discutam de aproximativ 650-700.000 de consumatori ocazionali de droguri. In aceste…

- Statul le ofera tinerilor pana la 40.000 de lei fara dobanda. Ce pot face cu banii Peste 5.000 de romani au luat credite fara dobanda prin programul ″Investește in tine″, lansat de stat in 2018. Cei mai mulți dintre beneficiari sunt tineri de peste 26 de ani, care au împrumutat…

- Se schimba banii?! Decizia luata de noul Guvern ii vizeaza pe toți romanii. Executivul Orban vrea sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Se dorește trecerea in cel mai scurt timp la moneda euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are…

- Deputații PSD nu vor da votul de investitura pentru noul Guvern, decizia fiind luata in unanimitate luni, in cadrul ședinței:PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al taierilor de pensii și de salarii, al scaderii niveluilui de trai al romanilor!Este responsabilitatea partidelor…

- Concret, in cadrul unui litigiu dintre magistratii din Romania si Guvern, privind modificarile legilor Justitiei, ajuns la Curtea de Justitie a UE, Comisia Europeana si-a exprimat opinia potrivit careia infiintarea de catre PSD-ALDE a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) incalca…

- Declarația președintelui, legata de frecvența schimbarilor in Guvern din ultimii doi ani, din pacate e corecta. Trebuie menționat insa ca unele dintre schimbari nu au fost facute din incompetența ci din necesitate. De pilda, propunerea vizand plecarea lui Viorel Ștefan din funcția de vicepremier la…