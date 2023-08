Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa participe la funeraliile sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit in urma prabusirii avionului sau saptamana trecuta, a declarat marti Kremlinul, informeaza Reuters. Putin has no plans to attend the funeral of Yevgeny Prigozhin,…

- Autoritațile din orașul Sankt Petersburg, situat in nord-vestul Rusiei, au luat marți masuri suplimentare pentru asigurarea securitații la cimitirul Serafimovskoe, in contextul posibilei inmormantari a șefului companiei de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.

- Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o „minciuna absoluta”, potrivit Reuters. Intr-o convorbire cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca ancheta…

- Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului de Interne de la Kiev, a subliniat, intr-o postare pe rețeaua X (Twitter) elementele inedite care au insoțit știrea despre identificarea oficiala a cadavrului lui Evgheni Prigojin.

- Liderul partidului Rusia Justa, pro-Kremlin, apreciaza ca Evgheni Prigojin "ii deranja pe multi"!Liderul partidului pro-Kremlin Rusia Justa, Serghei Mironov, a dat asigurari joi ca seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, aflat la bordul unui avion care s-a prabusit miercuri in centrul…

- Un avion care ii aparține fondatorului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabușit in regiunea rusa Tver. „Bucatarul lui Putin” era pe lista pasagerilor, potrivit agenției de presa ruse Tass, care citeaza o declarație a agenției federale de transport a Rusiei. Un al doilea avion al Wagner s-a intors…

- Autoritatile ruse au gratiat un barbat care fusese inchis pentru uciderea partenerei sale in 2021, dupa ce acesta a luptat mai putin de trei luni in Ucraina, informeaza Agerpres preluand agenția spaniola de presa EFE. Barbatul a ajuns pe front dupa ce a fost recrutat din inchisoarea in care isi ispasea…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat vineri, in raspuns la o intrebare despre stabilitatea Rusiei dupa revolta esuata a mercenarilor, ca tara sa a iesit intotdeauna mai puternica si mai rezistenta din orice dificultati.Lavrov, care a sustinut o conferinta de presa, a adaugat ca reactia…