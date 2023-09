Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda gafelor comise in startul campionatului, portarul Rapidului, Horațiu Moldovan, ramane in planurile selecționerului Edward Iordanescu prima varianta pentru buturile naționalei in vederea meciurilor cu Israel și Kosovo, foarte importante pentru calificarea la EURO 2024. Kosovo - Romania are loc…

- Romania intalnește, in aceasta seara, la Florența, in Italia, formația Franței, de la ora 19.00, intr-un meci din optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin. Naționala tricolora s-a calificat optimi, dupa ce a terminat pe cea de-a treia poziție in grupa B, dupa Italia și Bulgaria.…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, scor 3-0, de reprezentativa Italiei, in meciul de deschidere a Campionatului European. Partida in compania detinatoarei trofeului s-a disputat in aer liber, in premiera pentru competitie, in Colosseum-ul din Verona, cu circa 12.000 de spectatori…

- Elvir Koljic (27 de ani) e de 4 ani in Romania, la CS Universitatea Craiova, și spune ca se simte ca acasa. A trecut peste toate dificultațile, povestește cum s-a imprietenit cu Edin Dzeko, dar și momentele grele prin care a trecut familia sa din cauza razboiului. - Te salut, Elvir! S-au facut 4 ani…

- Convocat in ultimul moment de Didier Deschamps pentru urmatoarele doua meciuri ale Frantei, mijlocasul Boubacar Kamara se pregatea sa plece impreuna cu sotia sa in luna de miere, potrivit news.ro.Coralie Porrovechio, sotia lui Boubacar Camara, a scris pe Instagram: "Luna de miere amanata". CITESTE…

- Naționala din Kosovo da semne de slabiciune dupa minutul 60, dar și „tricolorii” au probleme de menținere a ritmului tot in partea a doua a meciurilor. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Elveția - Romania se joaca…