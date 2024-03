Nu doar la Turda și Mihai Viteazu se intampla fapte de acest gen, ci și la Cluj-Napoca. Mai mulți proprietari de mașini s-au trezit cu cauciucurile taiate. Oamenii susțin ca ar fi vorba despre o razbunare a celor care locuiesc in zona pentru ca ar fi parcat intr-un loc interzis. Incidentul s-a petrecut pe strada Hațeg din cartierul Grigorescu. Proprietarii mai multor mașini parcate in cartierul Grigorescu si-au gasit cauciucurile taiate duminica. Autorul faptelor a fost identificat. Barbatul are probleme psihice! Poliția Cluj a comunicat ca barbatul a fost internat la Psihiatrie. Adica, exact…