AUR șocheaza toata Romania. Georgescu a subliniat printre altele faptul ca Romania este de fapt condusa de Banca Centrala, iar singurul moment in care ar accepta functia de premier ar fi atunci cand tara noastra ar fi condusa de la Palatul Victoria. „In primavara m-a sunat Claudiu Tarziu, mi-a povestit de acest partid, eu am spus ca nu ma intereseaza. Mi-a propus atunci sa avem o intrevedere sa discutam despre proiectul meu de tara, eu il prezentasem romanilor de 9 ani incoace. Eu nu am nimic de a face cu partidul. Eu sustin ideea mea si pe mine, atat. Sunt oameni de cuvant, dar eu fac ce stiu.…