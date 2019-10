Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in timp ce caștigatorii probelor de luni ii vor privi de la balcon pe colegii lor, ceilalți 6 concurenți vor lupta pentru evitarea eliminarii din competiți. „Unde e mai bine decat la balcon alaturi de partenerul meu, Ionuț?”, va declara Dilly Chilly la inceputul serii. Proba de eliminare…

- Miercuri seara, 11 septembrie, chef Joseph Hadad a oferit, in premiera, primul sort auriu cu ajutorul caruia concurentul ajunge direct in bucataria „MasterChef“, fara sa mai treaca prin celelalte probe eliminatorii.

- Cosmin Tudoran, component al uneia dintre cele mai trasnite trupe post-decembriste, Ca$$a Loco, a trecut, de la inceputul anilor 2000, cand era in topurile muzicale, printr-o reconversie profesionala surprinzatoare. Azi, la 40 de ani, este expert in vinuri și mai așteapta doar diploma de oenolog ca…

- In noul juriu al emisiunii „MasterChef” se regasește, alaturi de celebrul chef Joseph Hadad și de fostul cantareț expert in vinuri Cosmin Tudoran, un fost concurent in emisiunea culinara de la PRO TV. Silviu Chelaru, care acum cinci ani se batea pentru șorț, s-a indragostit de gatit in copilarie, iar…

- A fost seara tensiunilor și a rasturnarilor de situație la ”Insula Iubirii”, intrucat in episodul 18, sezonul 15, Diana, concurenta in cadrul show-ului și Maria și Ionuț, care au fost ispite, au decis sa paraseasca competiția.