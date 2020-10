S-a aflat cât costă mașina cu care DACIA vrea să dea lovitura Dacia a facut un anunț surpriza, pe unul din site-urile sale, referitor la prețul la care va putea fi comandat noul model electric Dacia Spring. Atac fara precedent: ”Rafila și Streinu-Cercel au compromis moral masurile pe care le-au susținut” Prețul se situeaza in marja estimata de noi pe baza elementelor prezentate de companie. Dacia a anunțat, la lansarea primului sau model electric, ca prețul de lansare va fi comunicat in primavara lui 2021, odata cu lansarea campaniei de rezervari. Tot atunci vor fi deschise comenzile pentru prima etapa de vanzari, cea dedicata companiilor de car-sharing,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Dacia Spring nu va fi fabricat in Europa, cel puțin planurile Renault nu prevad alta varianta in acest moment, datorita beneficiilor pe care China le ofera: acces la componente, intr-un veritabil ecosistem al producției de vehicule electrice, intr-o țara care are deja 60% din vanzarile de automobile…

- ​Dacia Spring, primul model electric al marcii, are o autonomie medie de 225 km, dar în condiții de frig extrem sau de condus la viteza maxima autonomie ar putea scadea sub 150 km, au spus reprezentanții Groupe Renault, într-o discuție cu presa din România. Spring va fi produs în…

