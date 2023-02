Deși pana acum Beijingul a declarat ca balonul era folosit in scopuri pur meteorologice, surse au declarat ca aparatul a fost trimis de unitatea militara chineza pentru spatiu si razboiul informatic. Militarii chinezi nu au informat ministerul de externe despre intrarea balonului in spatiul aerian american, ceea ce a determinat conducerea din jurul presedintelui Xi Jinping sa ceara o comunicare mai buna, au mai informat sursele respective. Balonul de recunoastere, dezvoltat de o agentie de cercetare a tehnologiilor spatiale subordonata Academiei de Stiinte din China, a fost proiectat pentru utilizari…