- Sute de persoane au fost reținute la protestele anti-mobilizare in toata Rusia de miercuri (21 septembrie), a declarat un grup pentru drepturile omului, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a ordonat primul proiect militar al Rusiei dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Grupul independent…

- Mobilizarea de catre președintele rus Vladimir Putin a mii de soldați suplimentari pentru razboiul din Ucraina va duce la escaladarea conflictului, iar amenințarea sa cu folosirea armelor nucleare a fost o „retorica periculoasa și nesabuita”, a declarat miercuri secretarul general al NATO intr-un interviu…

- Autoritațile Rusiei au decis o mobilizare parțiala, iar decretul privind mobilizarea parțiala a fost deja semnat, anunța discursul lui Putin. Liderul de la Kremlin a facut acest anunț in dimineața zilei de 21 septembrie 2022. Președintele Putin a precizat ca decizia de mobilizare parțiala se aplica…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu considera ca discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad a fost unul rasist sau putinist si apreciaza ca orice declaratie trebuie interpretata in context. Liderul UDMR a afirmat ca-l cunoaste foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el in repetate randuri,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declarațiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Rusia foloseste Ucraina ca un teren de testare pentru posibile atacuri impotriva altor tari europene, spune presedintelui Volodimir Zelenski. „Rusia testeaza in Ucraina tot ceea ce poate fi folosit impotriva altor tari europene”, a spus președintele Ucrainei. „A inceput cu razboiul gazelor si a incheiat…

- Președintele Vladimir Putin a felicitat luni, 4 iulie, trupele rusești pentru „eliberarea” regiunii Luhansk din estul Ucrainei, o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara din Ucraina. „Va cer sa acordați un premiu de stat tuturor militarilor care au excelat in timpul acestei acțiuni militare…