Stiri pe aceeasi tema

- O filmare care il are in prim-plan pe baronul PSD, Niculae Badalau, care primește o dedicație cu versurile „Sa vina Diaspora, ca noi ne pi**m pe ea”, a devenit virala pe rețelele de socializare.Acesta se delimiteaza de respectivul limbaj și susține ca nu el a dat aceasta dedicație. Bugetul.ro…

- Niculae Badalau a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca dezaproba maneaua cantata la un botez din Bolintin, jud. Giurgiu, unde s-a aflat cu o seara inaninte, dupa ce pe Facebook a aparut inregistrarea, iar "urarea" lautarului catre Badalau jigneste Diaspora.

- Senatorul PSD Niculae Badalau apare într-un clip în timp ce danseaza pe o manea în care solistul cânta ”Sa vina Diaspora, ca noi ne p...m pe ea”. ”Imaginile cu Niculae Badalau, unul dintre cei mai importanți baroni din PSD,…

- Au ieșit la iveala noi detalii cu privire la controversa creata in jurul scrisorii trimise de catre Rudolf Giuliani, avocatul lui Donald Trump. Conform ultimelor informații, acesta a fost remunerat de catre o firma de lobby din Statele Unite, pentru a ii trimite scrisoarea adresata presedintelui Klaus…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, ca este nevoie de o discuție „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu și Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului.„Eu cred ca este nevoie…

- Zeci de tineri care au stat miercuri la cozi pentru bilete gratuite la Untold in hipermarketurile Klaufland din Cluj-Napoca au acuzat compania ca nu si-a informat angajatii ca promotia s-a terminat, acestia lasandu-i sa stea degeaba mai multe ore in picioare. La solicitarea „Adevarul”, Klaufland a venit…

- Mesut Ozil, unul dintre cei mai buni fotbaliști germani din ultimii ani, a anunțat duminica, pe Twitter, ca se retrage din naționala Germaniei din cauza criticilor primite dupa ce s-a fotografiat alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, inaintea Mondialului din Rusia, impreuna cu colegul…