S-a acordat Man Booker Prize. Câștigătoarea a surclasat o premiată Nobel Autoarea indiana Geetanjali Shree este caștigatoarea prestigiosului premiu internațional Man Booker, acordat vineri seara. Pe lista scurta a nominalizaților s-a aflat și o autoare ce a primit deja Premiul Nobel. Cartea caștigatoare este romanul de 725 de pagini „Mormantul de nisip", prima carte din istoria premiului care a fost scrisa in hindi. Acțiunea „Mormantului de nisip" se desfașoara in nordul Indiei și poezinta aventurile unei femei de 80 de ani a carei viața se schimba dramatic dupa moartea soțului ei, potrivit site-ului The Booker Prize. Pe lista scurta s-au mai aflat Claudia Pineiro…

