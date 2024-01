Stiri pe aceeasi tema

- Air France va relua zborurile catre Israel din 24 ianuarie, cu trei curse pe saptamana, a declarat marti un purtator de cuvant al companiei aeriene, compania franceza fiind cel mai recent transportator strain care pune capat suspendarii in timpul razboiului Israelului cu gruparea palestiniana Hamas,…

- Fortele israeliene au efectuat, in cursul noptii de sambata spre duminica, atacuri aeriene si de artilerie de amploare in intreaga Fasie Gaza, potrivit rapoartelor mass-media palestiniene, scrie news.ro.Printre zonele vizate se numara si orasul Khan Younis, din sudul Fasiei Gaza, potrivit publicatiei…

- O campanie politica a guvernului Ungariei care ii denigreaza pe sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si pe fiul filantropului american George Soros, Alexander, constituie o „propaganda profund contaminata de antisemitism”, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Fundatiei Soros, citat…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca "singurul raspuns" la conflictul dintre Israel și Hamas il reprezinta "o soluție cu doua state, care sa fie reala" și a avertizat Israelul ca ocuparea Fașiei Gaza ar fi o "mare greșeala", relateaza CNN.Biden le-a spus reporterilor, in cadrul unei…

- Companiile aeriene au inregistrat o scadere a rezervarilor in saptamanile de dupa inceperea conflictului dintre Israel și Hamas in Fasia Gaza, iar unele se asteapta ca acest lucru sa le reduca profiturile viitoare, transmite CNBC, conform News.ro. Potrivit companiei de analiza a calatoriilor ForwardKeys,…

- Operatorul aerian national al Israelului, care are o flota de 46 de avioane, impartite intre distante lungi si scurte, a eliminat locuri de pe unul dintre cele sase avioane Boeing 777-200 pentru a adauga pana la 50 de tone de marfa per zbor. De asemenea, a adaugat flotei sale un Boeing 737 care a fost…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…