- Deseurile din plastic, o problema "elefantesca" in Sri Lanka. Fotografii sfasietoare cu elefanti care mananca plastic au determinat autoritatile din Sri Lanka sa intensifice masurile destinate controlului poluarii, in mare parte ignorate intr-o tara afectata de cresterea cantitatii de deseuri pe…

- Primul trimestru al anului 2023 aduce rezultate pozitive pentru Sameday, unul dintre liderii pieței locale de curierat. Compania a inregistrat o creștere de 11% fața de aceeași perioada a anului trecut.In anul 2022, Sameday a raportat o cifra de afaceri totala de 736 mil. lei, in creștere cu aproximativ…

- Brokerul IFB Finwest faciliteaza accesul bistritenilor pentru a deveni printre primii acționari la Hidroelectrica, in cadrul celei mai mari listari de la Bursa de Valori București. Pe noul website www.ifbfinwest.ro, oricine poate sa iși deschida un cont pentru a beneficia de achiziția de acțiuni la…

- Compania aeriana low cost Wizz Air a decis anularea a 12 curse dinspre și spre Romania. Acestea vor fi anulate in sezonul de iarna, iar... The post Wizz Air anunleaza 12 curse dinspre Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Compania de recrutare WSA Group, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața de recrutare a șoferilor profesioniști din Romania, cu o prezența de peste 10 ani, anunța o cifra de afaceri de 8 milioane de lei pentru anul 2022, in creștere cu 31% fața de anul precedent. In 2022, compania a recrutat…

- Pikito, proiectul care reunește cumparaturile online și cele offline prin intermediul unor spații comerciale fizice comune, este acum operațional in Romania. Compania ceha a facut inaugurarea locației din Lemon Retail… Articolul Pikito, un concept omnichannel de creștere vanzari și clienți pentru magazinele…

- Compania DP World a initiat o serie de investitii majore pentru sectorul de transport din Romania, cu scopul de a facilita fluxul de bunuri in si dinspre Europa Centrala si de Est. Astfel, dupa terminalul intermodal Aiud si terminalul de marfa RO RO amp; Project in Constanta, DP World dezvolta un nou…

- Compania Signal Iduna Asigurare Reasigurare a transmis, printr-un comunicat de presa, ca inregistreaza cresteri pe liniile de business strategice, dinamica pozitiva fiind sustinuta de portofoliul extins care acopera acum o gama larga de produse de asigurari, adaptate tuturor nevoilor pietei. “Pentru…