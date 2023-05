Ryanair îşi propune o creştere a profitului cu 10% în acest an, după câştiguri aproape record pentru ultimul său exerciţiu financiar Cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de numarul de pasageri a declarat ca se asteapta ca o crestere a traficului de 10% in acest an sa compenseze cu mult o crestere de 1 miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) a facturii la combustibil, in conditiile in care anu ltrecut a inregistrat un profit dupa impozitare putin mai bun decat se astepta, de 1,43 miliarde de euro. Acest profit a fost sustinut de traficul si tarifele in crestere, alaturi de pozitiile favorabile de pret pentru necesarul de carburant, relateaza CNBC. In ciuda unui prim trimestru dificil din 2022, ca urmare a invadarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

