- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Gigantul danez, considerat pe scara larga ca fiind un barometru pentru comertul global, a raportat castiguri inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) de 10,9 miliarde de dolari pentru acest trimestru, peste previziunile analistilor, de 9,8 miliarde de dolari, si in crestere cu aproximativ…

- Veniturile globale ale grupului au crescut cu 20,5% atunci cand sunt ajustate pentru cedarea fostei sale divizii rusesti Avtovaz, a spus Renault, adaugand ca a inregistrat cel mai bun efect al pretului consemnat vreodata, in timp ce vanzarile trimestriale de vehicule coborat cu 2,4% fata de anul trecut.…

- Autoritatile germane considera ca scurgerile de gaze detectate luni, 26 septembrie, din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ar putea sa faca inutilizabile pentru totdeauna aceste conducte ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica daca nu se intervine rapid pentru repararea lor, potrivit unor surse guvernamentale…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Pomparea gazului prin Nord Stream a fost complet oprita”, a spus Volodimir…