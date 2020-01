Ruxandra Ulmeanu, profesorul universitar doctor: Poluarea aerului este al treilea contributor pentru decese la nivel mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul universitar doctor Ruxandra Ulmeanu afirma ca in afara de astm si BPOC (boala pulmonara obstructiva cronica) problema „esentiala” a poluarii este legata de cancerul pulmonar, poluarea fiind al...

- Nicușor Dan acuza Administrația Firea ca ar fi responsabila de poluarea aerului din București. Unul dintre argumentele acestuia fiind faptul ca Primaria Capitalei a avut mai multe proiecte de limitare a poluarii atmosferice nerealizate.

- Masuratorile parametrilor calitații aerului respirat din Sydney și București au valori comparabile, susține consilierul general USR, Octavian Berceanu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, anunța MEDIAFAX.Consilierul din cadrul Primariei Municipiului București susține ca, dupa incendiile…

- Poluarea provoaca peste 2 milioane de decese pe an in India, in timp ce Ciad, Republica Centrafricana și Coreea de Nord au inregistrat cea mai mare rata a deceselor, cu 287, 251, respectiv 202 decese anuale la suta de mii de locuitori. India este țara cu cele mai multe decese cauzate de poluare, fiind…

- Plasticul, devenit ubicuu in doar cateva decenii, a revolutionat majoritatea domeniilor de activitate, a usurat traiul oamenilor si a transformat epoca moderna intr-o masura atat de mare incat astazi nu ne mai putem imagina viata fara el. Insa aceasta binecuvantare si-a aratat in scurt timp latura intunecata,…

- Ingrijorator este puțin spus! Oamenii de știința din Melbourne au descoperit recent o noua superbacterie, rezistenta la toate antibioticele cunoscute, care se raspandește cu viteza prin toate spitalele din intreaga lume. Cercetatorii australieni au prelevat probe din nu mai puțin de 80 de spitale din…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat anul fiscal 2019 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii șapte ani, in condițiile in care caștigurile incasarilor fiscale au fost depașite de cheltuielile mai mari și de creșterea serviciilor datoriilor, relateaza Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus…