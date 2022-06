Rutieriștii au mai găsit doi șoferi certați cu legea pe drumurile județene Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 14 iunie, in jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat pe strada Vanatorilor, din localitatea Ghiroda, județul Timiș, un barbat, in varsta de 26 de ani, care ar […] The post Rutieriștii au mai gasit doi șoferi certați cu legea pe drumurile județene appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

