„Rușine USR!”, din partea PSD, pentru „dublul standard” PSD condamna dublul standard practicat „fara rușine” de conducerea USR, dupa ce mai mulți lideri marcanți ai acestui partid au devenit „penali cu acte in regula”, potrivit propriei lor terminologii. „PSD condamna dublul standard practicat fara rușine de conducerea USR, dupa ce mai mulți lideri marcanți ai acestui partid au devenit «penali» cu acte in regula, potrivit propriei lor terminologii”, se anunța intr-un comunicat de presa al PSD. Cei de la PSD considera ca USR, in loc sa convoace de urgența forurile statutare ale partidului, pentru a-i exclude pe USR-iștii penali, așa cum cereau altor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

