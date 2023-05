Rușine națională la Eurovision 2023 - Theodor Andrei nu s-a calificat în finala de sâmbătă Eurovision 2023 - Reprezentantul Romaniei in concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala de sambata. Australia si Albania, intre cele zece tari care vor canta din nou in arena de la Liverpool Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia si Slovenia sunt cele zece tari care s-au calificat in finala Eurovision 2023 de sambata, la Liverpool. Theodor Andrei a cantat melodia „D.G.T. (Off and on)”. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 12 mai 2023 - Atac cu o racheta S-300 asupra orașului Sloviansk din Donețk. O femeie a decedat și fiica ei a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

