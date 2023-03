Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internationala (CPI) ar putea aduce dreptate in cazul crimelor de razboi, comise de ruși in Ucraina. Magistrații iși propun sa ii traga la raspundere pe cei implicați și ar avea pe rol, potrivit New York Times, doua dosare.

- Curtea Penala Internationala (CPI) ii ia in vizor pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra infrastructurilor civile, potrivit AFP, citata…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) urmeaza sa emita "in scurt timp" mandate de arestare impotriva unor cetateni ruși in legatura cu conflictul din Ucraina, a declarat luni o sursa familiarizata cu aceasta chestiune, relateaza Reuters, potrivit Rador.Procurorul CPI urmeaza sa ceara unui judecator…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) intenționeaza sa deschida doua cazuri de crime de razboi care au legatura cu invazia rusa din Ucraina și va solicita mandate de arestare pentru mai multe persoane, potrivit unor actuali și foști oficiali care cunosc decizia și care nu au fost autorizați sa vorbeasca…

- Rușii care au comis crime de razboi in Ucraina vor fi anchetați de catre procurorii europeni. In timpul unei vizite in Ucraina, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al parchetului european, a declarat ca rușii au deportat copii ucraineni in Rusia.

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a anuntat ca se pregateste deschiderea la Kiev a unui birou al Curtii Penale Internationale (CPI), in contextul in care autoritatile ucrainene urmaresc sa infiinteze un tribunal special care sa puna sub acuzare liderii rusi.CPI investigheaza posibile crime…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.