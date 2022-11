Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult decat atat, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca…

- Ucraina și Rusia se pregatesc pentru ceea ce tacticienii considera a fi "batalia cea mai grea": lupta pentru Herson. Este o regiune strategica, acum in mainile rușilor, de unde e controlata singura ruta terestra catre Crimeea.

- Ca urmare a atacurilor rusești din ultimele 24 de ore, 585 de orașe și sate din Ucraina au ramas fara energie electrica, a declarat ministrul adjunct de Interne, Evhen Yenin, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Vorbind in direct la televiziunea ucraineana, oficialul de la Kiev a afirmat ca rușii „au…

- Guvernul de la Tașkent a anunțat vineri ca Uzbekistanul nu intenționeaza sa ii deporteze pe rușii care fug in masa in Asia Centrala pentru a se sustrage de la recrutare, in contextul mobilizarii militare a Moscovei in Ucraina, a declarat vineri. Mii de barbați, unii cu familiile lor, au parasit Rusia…

- „Nu. Nu. Nu. Vei schimba fața acestui razboi cum nimic nu a mai facut-o de la Al Doilea Razboi Mondial”, a raspuns Joe Biden.De asemenea, președintele SUA a mai spus ca Statele Unite vor raspunde in cazul in care vor exista astfel de atacuri.„Vor exista consecințe. Rusia va deveni un paria in lume mai…

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- Corespondentul Newsweek: Pentru milioane de ucraineni, alarmele antiaeriene, exploziile si moartea au intrat in rutina vietii de zi cu zi. Rusii obisnuiesc sa traga aproape la intamplare spre localitatile ucrainene, vizand insa adesea distrugerea locuintelor oamenilor. Raidurile si bombardamentele de…

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…