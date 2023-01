Stiri pe aceeasi tema

- Arestarile au avut loc in seara zilei de marți, 17 ianuarie, in capitala rusa, unde, la baza unui monument dedicat poetei ucrainene Lesia Ukrainka, a fost creat un memorial pentru victimele bombardamentului de la Dnipro, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres . Organizația pentru drepturi civile…

- Mai multe persoane au fost arestate la Moscova, in timp ce incercau sa depuna flori in memoria celor cel putin 45 de persoane ucise in atacul rusesc cu rachete asupra orasului ucrainean Dnipro, susțin mai mulți activisti pentru drepturi civile.

- „Astazi am primit rapoarte de la Dnipro toata ziua. Soarta a peste 30 de persoane care ar fi putut fi in casa in momentul atacului teroristilor cu racheta ramane necunoscuta. Zeci de persoane au fost salvate de sub daramaturi, inclusiv sase copii. Luptam pentru fiecare persoana! Operatiunile de salvare…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…

- Sprijinul din partea opiniei publice in Rusia pentru campania militara in Ucraina „scade semnificativ”, a estimat Ministerul britanic al Apararii, scrie The Guardian. Potrivit datelor, 55% dintre rusi sunt in favoarea tratativelor de pace cu Ucraina si doar 25% afirma ca sprijina continuarea conflictului,…

- Rușii au lansat un nou atac masiv asupra orașelor din Ucraina. Este alerta de raid aerian in toata țara, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.…

- Armata ucraineana a spus ca locuitorii din Herson, capitala regiunii cu același nume, au primit mesaje de avertizare pe telefoanele lor de la autoritațile de ocupație ruse in care li se cere sa plece pe cat de repede posibil din oraș, noteaza duminica The Guardian și Associated Press. Soldații ruși…