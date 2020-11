Rușii de la Lukoil ar vrea sa-și vanda cota de participare pe care o dețin in perimetrul de explorare- dezvoltare- producție gaze EX-30 Trident din Marea Neagra, au spus pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Cel mai indreptațit sa preia participația ar fi Romgaz, partenerul sau in proiect, insa nu va face acest pas pana nu va obține toate informațiile necesare. De aceea, mai intai va intra in camera de date. Potrivit surselor citate, nu Legea Offshore ar fi motivul pentru care Lukoil vrea sa-și vanda participația. Cițu ne da cea mai buna veste: Am TRECUT peste perioada dificila! Umilința totala…