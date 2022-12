Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse, citeaza digi24.ro.

