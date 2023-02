Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca situatia de pe frontul din estul tarii devine tot mai dificila, iar Rusia arunca in lupta din ce in ce mai multi militari. Fortele ruse castiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orasul Bahmut, de la nord de Donetk si luptand pentru a prelua controlul…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…

- UPDATE 7:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni Coreei de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Kievului, dand exemplul altor tari care si-au schimbat politica de a nu furniza arme tarilor aflate in conflict, dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza Reuters.UPDATE 6:00…

- Volodimir Zelenski anunța ca ieri a avut o discuția ampla la telefon cu omologul sau francez, Emanuel Macron. In urma convorbirii, Ucraina a obtinut intariri pentru apararea antiaeriana si un ajutor in materie de blindate si de artilerie. Totuși, Volodimir Zelenski nu a oferit detalii, sugerand, in…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat marți o vizita neanunțata in orașul Bahmut, pe care Rusia incearca sa-l cucereasca de luni de zile și unde se dau in prezent lupte aprige.

- UPDATE Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara ca Germania a decis sa transfere sistemul antiaerian Patriot in Ucraina, o masura pentru care, spune liderul de la Kiev, generatii intregi de ucraineni ii vor multumi cancelarului Scholz. „Am dori sa laudam inca o decizie a Germaniei, care…