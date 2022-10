Rușii bombardează din nou orașele ucrainene, inclusiv capitala Kiev Mai multe localitați și regiuni ucrainene au fost ținta atacului cu rachete sau drone kamikaze, inclusiv capitala fiind vizata in cursul nopții de miercuri spre joi. Joi dimineața, in jurul orei 6, militarii ruși au atacat regiunea Kievului cu drone kamikaze, a transmis șeful regiunii Kiev, Oleksiy Kuleba, citat de publicația Ukrainska Pravda. „A fost lovita una dintre comunitațile din regiune. Anterior – un atac al dronelor kamikaze. Salvatorii lucreaza deja. Stați in adaposturi pana cand alarma este oprita. Nu publicați pe rețelele de socializare unde sunteți și nu incarcați fotografii și videoclipuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

