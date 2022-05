Stiri pe aceeasi tema

- Militarii ruși se instaleaza in apartamentele locuitorilor din Melitopol care au parasit orașul, potrivit Administrației Militare Regionale din Zaporojie, citata de agenția ucraineana Unian. Totodata, autoritațile locale spun ca soldații ruși fura mașinile locanicilor și ii impiedica pe cei care vor…

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Un convoi de vehicule in care se aflau mai multi civili care incercau sa fuga de luptele din apropierea orasului Harkov a fost atacat, iar incidentul s-a soldat cu moartea a patru persoane, printre care o fata in varsta de 13 ani, a anuntat seful departamentului de investigatii al Politiei din regiunea…

- Rușii vor sa organizeze o „parada a prizonierilor” la Mariupol, cu ocazia zilei de 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei impotriva nazismului. Astfel, militarii ruși vor imbraca 2.000 de civili in uniforme ale armatei ucrainene pentru a defila in marșul prizonierilor.Ocupantii rusi vor sa organizeze…

- Soldații ruși au inceput sa ceara ca proprietarii magazinelor din unele localitati sudice, cazute in mana Moscovei, sa renunte la produsele ucrainene si la moneda nationala hrivna, folosind in schimb rubla, a informat vineri administratia militara regionala din Zaporojie, relateaza EFE, citata de Agerpres.Noile…

- Cine e responsabil pentru crimele de razboi din Bucha? Surse mass-media ucrainene au facut publice in aceasta dimineata informatii despre identitatea presupusului comandant al trupelor ruse care au facut ravagii la Bucha. Au aparut si marturii crunte ale supravietuitorilor de acolo.Militarii siberieni…

- In tentativa de a bloca Kievul și de a inchide orice punct de ieșire din capitala, trupele rusești au aruncat in aer șinele de tren. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Sute de mii de ucraineni au luat cu asalt granițele pentru a fugi din calea trupelor rusești. Imaginile surprinse in apropiere de Vama Sculeni, miercuri, arata proporțiile exodului, cu cozi kilometrice de oameni care incearca sa intre in Romania, pe jos, sau cu mașina. Prin ninsoare și frig, o coloana…