- Nave de razboi ale marinei ruse au efectuat un exercitiu de antrenament cu munitie reala in Marea Neagra, a anuntat joi Flota rusa din Marea Neagra, in timp ce Ucraina si tari membre ale NATO desfasoara exercitii militare in aceeasi zona mai extinsa, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze,…

- Rusia si-a testat luni sistemul de aparare antiaeriana din Crimeea, informeaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, care precizeaza ca aceste verificari au fost facute exact in ziua in care Ucraina si state membre NATO, printre care si Romania, au inceput exercitiile militare Sea Breeze 2021…

- Luni, in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, relateaza marti Reuters, citand agentia…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca mai mult de 20 de nave din flota sa de la Marea Neagra au revenit la baza lor permanenta dupa ce au participat la exercitii militare in apropierea peninsulei Crimeea, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Acelasi minister anuntase anterior…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters.