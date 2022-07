Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni impotriva a 35 de oficiali ruși de rang inalt, inclusiv a președintelui rus, Vladimir Putin, relateaza The Guardian. Sancțiunile blocheaza bunuri și proprietați ale oficialilor aflați pe lista, ii impiedica sa-și retraga…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca armata rusa a ”eliberat total” zonele rezidentiale din Severodonetk, un oras situat in Donbas, in estul Ucrainei, actualul epicentru al confruntarilor armate in regiune, relateaza AFP. ”Zonele rezidentiale din Sivierodonetk au fost eliberat…

- Boris Bondarev, consilier al misiunii Rusiei la biroul Natiunilor Unite de la Geneva, a demisionat din functie, afirmand ca ”nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa si l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru ”razboiul sau agresiv” impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Boris Bondarev, consilier…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Zeci de persoane au fost ucise, vineri, la Kramatorsk, in estul Ucrainei, in gara orasului, vizata intr-un atac cu doua rachete, anunta compana feroviara ucraineana, relateaza AFP. Kramatorsk se afla intre Donetk si Lugansk, in Donbas. Potrivit Reuters, in atac au fost ucise cel putin 30 de persoane,…