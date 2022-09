Rușii au lansat un site fals pentru a-l discredita pe Zelenski în Occident Serviciile speciale rusești au creat un portal de internet fals in Germania pentru a posta informații false despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Principalul motiv ar fi discreditarea liderului ucrainean in fața cititorilor din Europa de Vest, transmite biroul de presa al Președintelui Ucrainei. „Pe 7 septembrie a aparut (in teste, n.r.) un astfel de site, pentru publicul german. Lansarea sa oficiala urma sa aiba loc pe 30 septembrie “, se arata in comunicat. Pagina solicita și strangerea de fonduri, sub pretextul ajutorarii Ucrainei. „Proiectul seamana cu o piramida financiara clasica.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

