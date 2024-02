Stiri pe aceeasi tema

- Judecata guvernatorului rus este imperativa si categorica. "Vreau sa arat ca Immanuel Kant, care s-a nascut aici in urma cu aproape 300 de ani, are o legatura aproape directa cu haosul global (...) cu care ne confruntam astazi. Mai mult, el are o legatura directa cu conflictul militar din Ucraina",…

- Vladimir Putin a vorbit despre istoria Ucrainei și a menționat faptul ca ar fi vorba de un stat creat artificial care a primit o parte din teritoriile altor state, inclusiv teritorii romanești.„Bolsevicii au creat Ucraina sovietica, care pana atunci nu exista deloc. Ucraina este un stat artificial”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este "imposibila". In acest mesaj de peste doua ore la adresa Americii si Occidentului, presedintele rus a mai spus ca exclude ideea…

- Ezitarile occidentalilor cu privire la livrarile de ajutoare catre Kiev il incurajeaza pe Vladimir Putin, care vrea sa „ocupe” intregul teritoriu al Ucrainei, a avertizat miercuri presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- „Odesa este un oraș rusesc, toata lumea știe bine acest lucru”, a spus Putin, in cadrul conferinței sale anuale.Potrivit președintelui, sud-estul Ucrainei a fost intotdeauna pro-rus, deoarece acestea sunt „teritorii istorice rusești”. Putin a spus ca, dupa prabușirea URSS, Rusia a intrat in…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri in cadrul summitului G20, care ii reuneste pe liderii celor mai mari 20 de economii din lume, ca trebuie reflectat la o modalitate prin care sa fie oprita "tragedia" razboiului din Ucraina si a sustinut ca Moscova nu a refuzat niciodata sa participe la…

- Pierre de Gaulle, de 60 de ani, al patrulea fiu al lui Philippe de Gaulle, fiul mai mare al sefului de stat si eroului Rezistentei franceze impotriva Germanie naziste, generalul Charles de Gaulle, a anuntat joi ca vrea sa primeasca cetatenia rusa si ca apreciaza ca Rusia ofera ”mari posibilitati”. ”Da,…