- In dimineața zilei de 16 august, exploziile au rasunat in districtul Dzhankoy din Crimeea anexata de ruși, in apropierea satului Maiske. Pe rețelele de socializare pro-ruse au aparut filmari ale incendiului de pe teritoriul adiacent stației de transformare electrica. Presa rusa a raportat ca a avut…

- Exista o singura certitudine zilele astea – timpul frumos va trece și toamna ne va gasi cu aceleași probleme nerezolvate. Nu exista o mie de feluri in care conflictul ucrainean poate evolua. Nu sunt decit trei. Propun sa examinam ce știm despre ele și care e in interesul nostru, al UE și al Occidentului,…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ''lupte feroce'', in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 170 LIVE TEXT. Rușii pretind din nou, fara dovezi clare, ca au distrus doua rachete HIMARS in Ucraina. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii in actualizarea zilnica de vineri despre ”operațiunea militara speciala din Ucraina”. De altfel, rusii sustin ca au distrus…

- Armata ucraineana susține ca a lovit o baza aeriana importanta in adancul peninsulei Crimeea ocupate, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Agentia rusa Tass a informat ca sediul central al flotei rusesti din Marea Neagra a fost tinta unui atac cu drone, soldat cu cinci raniti. Purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa, Serhii Bratciuk, numeste informatia drept o provocare a rusilor.

- Rușii au lansat bombardamente in estul Ucrainei, la Dzerjinsk, iar șase persoane au fost omorate, in timp ce UE pregatește terenul pentru noi sancțiuni impotriva Moscovei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a numit un șef interimar al serviciului secret ucrainean la o zi dupa ce l-a inlaturat…

- Ucrainenii se așteapta sa primeasca din Statele Unite rachete cu raza lunga de acțiune, de pana la 300 de kilometri, dupa ce inițial SUA a livrat sisteme HIMARS care au o raza de 80 de kilometri. Este scenariul de care se tem rușii, pentru ca livrarea unui astfel de armament ucrainenilor ar putea duce…