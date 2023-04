Ruşii au cumpărat mai multe maşini chinezeşti în primul trimestru al anului 2023 decât automobile Lada Exodul producatorilor auto occidentali restrange optiunile pentru consumatorii rusi, care trebuie sa se obisnuiasca cu preturi mai mari si cu marcile chinezesti, precum Haval, Chery si Geely. In ianuarie-martie, vanzarile de vehicule comerciale usoare si de pasageri noi in Rusia au scazut cu 44,7%, pana la 153.477 de vehicule, conform datelor publicate joi de Asociatia Intreprinderilor Europene (AEB). Vanzarile din martie au fost cu 10,6% mai mici fata de anul precedent, la 48.414 vehicule. Pe baza calculelor Reuters, 64.483 dintre masinile cumparate in primul trimestru au fost chinezesti si 64.240… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

