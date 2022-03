Rușii au capturat 11 autobuze și două ambulanțe In a doua Hiroshima a lumii, cum a numit viceprimarul din Mariupol acest oraș al Ucrainei, intens bombardat de forțele rusești, și unde o suta ce mii de oameni sunt captivi printre daramaturi, trupele rusești au capturat un convoi de 11 autobuze și doua ambulanțe. Autobuzele urmau sa salveze oamenii care fugeau din oraș. Adica, sa-i incarce și sa-i transporte spre alte destinații. Conform postarii pe rețelele de socializare a vicepremierului ucrainean Iryna Vereșciuk, rușii au incalcat acordul incheiat cu Ucraina și nu au permis evacuarea civililor, ba au luat și oameni prizonieri: „Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

