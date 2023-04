Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani si fiica lui de 11 ani au fost ucisi in atacuri aeriene ruse care le-au lovit locuinta din Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, au declarat duminica oficiali ucraineni, transmite AFP.

- UPDATE 23.00 - Un atac cu bombe incendiare a avut loc sambata in orașul Vuhledar, regiunea Donețk, in estul Ucrainei.Proiectilele incendiare creeaza incendii in masa care sunt extrem de greu de stins.Folosirea unor astfel de proiectile impotriva zonelor rezidențiale este o crima de razboi, susțin reprezentanții…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi autoritatile locale, citate de The Kyiv Independent.

- La un an de la razboiul declanșat de Putin in Ucraina, rușii de rand inca au parerile imparțite vizavi de ceea ce se intampla in țara vecina. Mulți gandesc la unison cu propaganda inoculata de presa controlata de statul rus.

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Crește bilanțul victimelor de la Dnipro. Cel puțin 30 de oameni au murit in bombardamentele fortelor ruse. Alti peste 70 sunt raniti, dintre care 14 copii. Cel mai mic, o fetita de doar 3 ani. Autoritațile ucrainene au decreta