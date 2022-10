Stiri pe aceeasi tema

- Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP. Operatiunea rusa a inceput in mai si a vizat in principal Germania, dar si Franta, Italia, Ucraina si Marea Britanie, a explicat David…

- Liderul Ramzan Kadirov din Cecenia a declarat ca tara in fruntea careia se afla nu va furniza soldati dupa anuntul dat de Putin privind mobilizarea partiala. "Republica Cecenia si-a depasit planul de recrutare cu 254- chiar inainte de anuntul mobilizarii partiale", a scris Kadirov pe Telegram, potrivit…

- In noaptea de 22 septembrie, autoritațile ucrainene au raportat cel mai mare schimb de prizonieri de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei. Kievul a reușit sa returneze 215 militari ucraineni, inclusiv peste 100 de aparatori ai Azovstalului. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 24 ranite luni in urma unui atac cu rachete rusesc asupra orasului Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, a declarat seful administratiei militare regionale ucrainene, Vitali Kim, citat de Unian. ‘Loviturile au afectat cladiri de locuit si institutii…

- Printre bombardamente, alarme aeriene fara sfarșit și nesiguranța secundei urmatoare, viața merge inainte in zonele de conflict din Ucraina. Razboiul a devenit „noua normalitate” cu care oamenii incep sa se obișnuiasca. Prețurile sunt cele care dau cel mai mari batai de cap și faptul ca veniturile sunt…

- Opt oameni au fost uciși și patru au fost raniți in urma bombardamentelor rusești asupra orașului Toretsk, din estul Ucrainei, in regiunea Donețk, a declarat joi guvernatorul regional, citat de Digi24. Obuzul a lovit o stație de transport public unde oamenii s-au adunat, a scris guvernatorul Pavlo Kyrylenko…

- Dupa ce i-au tot demisionat miniștrii, Boris Johnson al Marii Britanii – care a declarat, citez, „Chiar daca unele lucruri par acum intunecate, viitorul nostru impreuna este stralucitor. Va mulțumesc foarte mult!” – a ales, totuși, sa nu se lege cu lanțuri de scaun și demisioneaza și el. Fostul președinte…