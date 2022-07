Rușii aduc pe frontul din Ucraina arma electromagnetică / Complexele STUPOR sunt 'spaima dronelor' Militarii ruși ar fi folosit in premiera un nou tip de pușca electromagnetica anti-drona in timpul luptelor din Ucraina, afirma agenția TASS, citand o sursa din cadrul „agențiilor de aplicare a legii”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

