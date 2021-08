Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a cerut guvernului sa „acționeze rapid și eficient” in fața problemelor de mediu. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat ingrijorarea sambata, 14 august, cu privire la dezastrele naturale de o magnitudine „ fara precedent ” din Rusia, confruntata cu incendii forestiere devastatoare…

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare ''fara precedent'' din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. ''Amploarea si natura catastrofelor naturale…

- Raed Arafat: Marele avantaj al serviciului romanesc de pompieri e ca este unul centralizat, de tip militar Secretarul de stat in MAI și șeful DSU, Raed Arafat, considera ca marele avantaj al serviciului romanesc de pompieri este ca este unul centralizat, de tip militar, ceea ce permite o mobilizare…

- Incendiile au distrus paduri și in Romania. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a raportat in primele șase luni ale acestui an 98 de incendii care au afectat o suprafața cumulata de 553,8 hectare. Regia administreaza in acest moment 3,13 milioane de hectare de paduri proprietatea publica a statului,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a declarat, la Digi24, ca incendiile de padure pot aparea in urma unei țigari nestinse, aruncate intr-o zona impadurita, sau din cauza unui foc facut de drumeți și care nu a fost stins la plecare. Totodata, secretarul de stat in Ministerul…

- Fumul toxic provocat de incendiile forestiere severe din Siberia continua sa se raspandeasca in Orientul Indepartat rus, relateaza DPA luni. Iacutia, capitala Republicii Saha, precum si alte peste 60 de asezari din regiune sunt afectate de fum dens, au anuntat luni autoritatile. …

- Fumul toxic provocat de incendiile forestiere severe din Siberia continua sa se raspandeasca in Orientul Indepartat rus, relateaza DPA luni, noteaza Agerpres. Iacutia, capitala Republicii Saha, precum si alte peste 60 de asezari din regiune sunt afectate de fum dens, au anuntat luni autoritatile.…

- Rusia a inregistrat sambata 697 de decese din cauza COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 116 numai la Moscova. Este cea mai ridicata cifra de la inceputul pandemiei, pentru a cincea zi la rand, pe masura ce varianta Delta se raspandește cu rapiditate in tara, informeaza Afp, citata de News. Tot…