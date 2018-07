Viktoria Skripal, nepoata fostului agent dublu Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie in urma cu cateva luni, candideaza pentru un loc in legislativul regiunii Iaroslavl, din centrul Rusiei, din partea partidului social-democrat Rusia Justa, a declarat marti pentru agentia dpa o purtatoare de cuvant a acestei formatiuni.



Viktoria Skripal locuieste in Iaroslavl, care se invecineaza cu regiunea Moscova, si are 'o pozitie politica civica activa', a indicat purtatoarea de cuvant, fara alte detalii.



Viktoria Skripal este o sustinatoare a partidului…