- O alianța militara a statelor post-sovietice, condusa de Rusia, va trimite forțe armate in Kazahstan pentru a ajuta la stabilizarea țarii, in urma protestelor violente impotriva creșterii prețurilor la carburanți. Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), care include Rusia, Belarus, Armenia,…

- Noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana privata arata ca Rusia continua sa-si consolideze fortele in Crimeea anexata si in apropierea Ucrainei, in timp ce incearca sa negocieze garantii de securitate cu NATO si SUA, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri Rusia cu privire la „consecințele” și „prețul de platit daca folosește forța împotriva Ucrainei”, dupa ce Moscova a strâns echipament militar greu, tancuri și trupe pregatite de lupta în apropierea…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit in ultimele doua saptamani dupa ce au baut metanol, un tip de alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP, citate de Hotnews . Potrivit Comisiei de ancheta din Rusia, „mai multe…