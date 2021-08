Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a pledat, la Moscova, pentru continuarea dialogului cu Rusia, in pofida ”dezacordurilor profunde”. Vizita este parte a turneului de adio al liderului creștin-democraților germani, care se va retrage din prima linie a politicii in septembrie, dupa aproape 16 ani de guvernare.…

- Prezent la o conferința regionala de la Taskent (Uzbekistan) a țarilor Asiei centrale, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut ca retragerea forțelor americane din Afganistan implica un risc securitar pentru țarile limitrofe și, prin extensie, pentru Rusia. O situație care suscita neliniște…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat luni ca monitorizeaza manevrele navelor internationale care participa la exercitiile militare "Sea Breeze" din Marea Neagra, a informat agentia de presa RIA. Exercitiile, care implica atat state membre NATO cat si altele, au loc pe fondul unei amplificari a tensiunilor…

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie, care conțin detalii despre HMS Defender și despre armata britanica, au fost gasite intr-o stație de autobuz din Kent, relateaza BBC . Un set de documente se refera la reacția probabila a Rusiei la trecerea distrugatorului prin apele…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, in cadrul ședinței de miercuri, a denunțat Acordul CSI privind cooperarea in domeniul turismului. Acordul de cooperare in domeniul turismului a fost semnat de Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan…

- Organizat de Moscova și Minsk, exercițiul „strategic” Zapad 21 se va concentra pe aviația de lupta – la ora cand Belarus se afla sub o ploaie de critici internaționale dupa ce piratul aerian Alexandr Lukașenko a deturnat un avion civil pentru a-l aresta pe opozantul Roman Protasevici. In septembrie,…