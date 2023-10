Rusia: Tranzacție record pe piața diamantelor. 215 milioane de dolari de la India La sfarșitul acestei veri, India și-a majorat de patru ori exportul de diamante din Rusia in expresie lunara și cu 9% in expresie anuala, a comunicat RIA – Novosti, preluata de Rosbalt, cu referire la datele Ministerului Comerțului și Industriei din India, inforemaza Rador Radio Romania.Ministerul a furnizat date potrivit carora țara a cumparat in luna august de la Rusia un lot record de pietre in valoare de 215,1 milioane de dolari. Precedenta achiziție majora de diamante rusești a fost facuta de India in martie 2018, cand țara a cumparat diamante in valoare de 481 de milioane de dolari din Rusia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dat din nou lovitura: tranzație record pe piața diamantelor / 215 milioane de dolari de la IndiaLa sfarșitul acestei veri, India și-a majorat de patru ori exportul de diamante din Rusia in expresie lunara și cu 9% in expresie anuala, a comunicat RIA - Novosti, preluata de Rosbalt, cu referire…

- Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de asistenta pentru securitate in valoare de 128 milioane de dolari, alaturi de arme și echipamente in valoare de 197 de milioane de dolari, din transele autorizate anterior, a anunțat secretarul de stat american, Antony Blinken, informeaza Rador.Pachetul…

- Dupa transferul lui Lionel Messi la Inter Miami, el și soția sa, Antonela Roccuzzo, s-au mutat in Florida. Cei doi au achiziționat o proprietate pe malul apei in Fort Lauderdale, Florida, pentru 10,8 milioande de dolari.

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- Marile companii americane nu doresc sa piarda piața rusa și ar dori sa reia cooperarea cu Rusia. Declarația a fost facuta de Alexandr Zaharov, consulul general al Federației Ruse la Houston, pentru TASS. Potrivit acestuia, importurile de produse din Rusia in SUA in luna mai au crescut la 503 milioane…

- Acordul vine dupa ce presedintele indonezian Joko Widodo si-a avertizat cabinetul in iulie sa mentina un buget ”sanatos”, subliniind cheltuielile exagerate ale agentiilor de securitate ale tarii, inclusiv ale Ministerului Apararii. In ianuarie, ministrul Apararii, Prabowo Subianto, a incheiat un acord…

- Deși tehnologiile au evoluat, și ca dovada stau marii giganți care ofera servicii IPTV in restul lumii, numarul clienților din Romania a ramas neschimbat in raport cu anul trecut. Cu toate astea, in aceste zile asistam la o tranzacție gigant pe piața media din Romania, in valoare de 15 milioane de euro.

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia. Noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS și munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS.