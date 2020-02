Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a doborat din greșeala avionul ucrainean care s-a prabușit, miercuri, in apropiere de Teheran, cu 176 de persoane la bord, relateaza presa americana. Oficialii americani considera ca avionul a fost lovit de o racheta, conform CBS. Ucraina a declarat, anterior, ca cerceteaza ipoteza conform careia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a supravegheat exercitiile comune ale flotelor Nordului si Marii Negre, in cadrul carora Rusia a testat si o racheta hipersonica, informeaza agentia de presa TASS.

- Rusia a testat, joi, o racheta hipersonica in Marea Neagra, in largul fostei regiuni ucrainene Crimeea, in cadrul unui exercitiu la care a asistat presedintele Vladimir Putin.Citește și: Ministrul Muncii revine cu noi detalii despre creșterea varstei de pensionare: 'Suntem departe de a lua…

- Armata rusa a anuntat vineri ''punerea in functiune'' a primului sau regiment de rachete hipersonice Avangard, una dintre noile arme dezvoltate de Moscova si considerata de presedintele Vladimir Putin ca fiind ''practic invincibila'', relateaza AFP, preluata de Agerpres.Ministrul Apararii Serghei Soigu…

- Rusia testeaza luni echipamente care urmeaza sa-i permita sa-si izoleze Internetul de serverele mondiale si sa-i garanteze functionarea in cazul unui atac cibernetic mondial, in cadrul unei legi controversate care a intrat in vigoare la inceputul lui noiembrie, relateaza AFP.

- Rusia s-a declarat vineri alarmata dupa ce SUA au testat o racheta ce ar fi fost interzisa de Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) din care Washingtonul s-a retras in august, relateaza agentiile Reuters si EFE. ''Am spus de mai multe ori ca SUA s-au pregatit pentru…

- Un test al rachetei hipersonice Kinjal a fost efectuat de Rusia, luna aceasta, in zona arctica, a transmis sambata agentia de presa Tass, citata de Reuters si de Mediafax.Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus Iohannis l-a decorat pe șeful SRI și 11 generali și colonei din cadrul Serviciului…

- Un test al rachetei hipersonice Kinjal a fost efectuat de Rusia, luna aceasta, in zona arctica. Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea…