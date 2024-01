Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Surse din Fortele de Aparare ucrainene au declarat pentru agentia RBC-Ucraina ca armata ucraineana se afla in spatele prabusirii unui avion de transport militar Il-76 langa Belgorod (Rusia), miercuri dimineata. Potrivit interlocutorilor agentiei, acest avion transporta, probabil, rachete pentru sistemele…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Ucraina a negat afirmatiile Rusiei potrivit carora un atac cu rachete asupra unui hotel din Harkov ar fi ucis ofiteri de informatii si militari ucraineni implicati in planificarea si executarea atacului din ajun asupra orasului rusesc Belgorod, aflat in apropiere de granita.Andrii Iusov, purtator…

- Volodimir Zelenski a vorbit in mesajul sau de sambata sera despre provocarile anului 2024, un an in care in multe tari - inclusiv in SUA si Rusia - au loc alegeri si, prin urmare, vor fi schimbari de conducere, iar Ucraina are nevoie sa-si pastreze sprijinul international pentru a putea duce mai departe…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat luni ca tara sa are nevoie de un sistem de aparare antiaeriana modernizat pentru a contracara amenințarile din partea Rusiei, accentuate de invazia Moscovei in Ucraina, relateaza stiripesurse.mdDorin Recean a facut declaratiile in cadrul unui…

- Sistemele de aparare aeriana ale Rusiei au distrus o racheta balistica tactica Tocika-U deasupra regiunii Belgorod, lansata de Ucraina, a declarat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul a precizat ca atacul a avut loc in jurul orei locale 5 a.m. (04:00 ora…

- Rusia pedepsește dependenții de droguri și alcoolicii trimițandu-i in primele linii in Ucraina in detașamentele de asalt Storm-Z, care sunt efectiv unitați penale in pozițiile cele mai riscante, a postat Ministerul Apararii din Marea Britanie pe X.„Unul dintre factorii principali ai disciplinei slabe…