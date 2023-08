Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Un ‘exercitiu militar’ a fost efectuat de catre fortele ruse in nord-vestul Marii Negre, a anuntat Moscova in aceasta dimineata, indicand ca au fost trase rachete antinava pentru lovirea unei tinte pe mare. Potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, nave din Flota rusa din Marea Neagra au lansat…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Video | De cascadorii rasului! Moscova sustine ca a aruncat in aer un tanc avansat al Ucrainei, dar o inregistrare video arata ca elicopterul rusesc a lovit un tractorUn filmulet in alb-negru si destul de pixelat, pe care Rusia l-a dat publicitatii saptamana aceasta pentru a sustine ca armata sa…

- Funcționari publici, inclusiv din forțe de ordine, au primit scrisori de amenințare prin care li se cerea sa nu indeplineasca ordinele. In cadrul unui interviu pentru RFI , ministra de Interne a Republicii Moldova, Ala Revenco, a declarat ca țara sa este proactiva in detectarea amenințarilor de securitate…

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat, joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente, potrivit Agerpres. „Libertatea survolului si libertatea circulatiei maritime, libertatea navigatiei in ape…