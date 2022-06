Rusia susține că a distrus un mare depozit de arme occidentale din vestul Ucrainei Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca fortele ruse au lansat rachete […] The post Rusia susține ca a distrus un mare depozit de arme occidentale din vestul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

