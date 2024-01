Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Khiari, Secretarul general adjunct al ONU, a condamnat atacurile ucigașe lansate joi noaptea și vineri in Ucraina de catre forțele armate ruse, calificandu-le drept „agresiuni infioratoare”. El le-a condamnat in termeni extrem de duri, in condițiile in care ele au vizat in mod intenționat sate…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a admis ca au loc intarzieri in livrarile de arme catre Ucraina, subliniind in acelasi timp ca se fac eforturi pentru intarirea capacitatilor cat mai rapid posibil. “Avem actualmente problema binecunoscuta ca industria de aparare nu poate tine pasul cu…

- Aceasta sustinere este ”de o importanta existentiala (…) pentru Ucraina, este clar, dar pana la urma si pentru noi, in Europa”, a declarat Olaf Scholz intr-un discurs in Bundestag, la Berlin. El a pledat in fata deputatilor germani pentru a obtine mijloace bugetare importante in acest sens anul viitor.…

- Ucraina a acuzat Moscova de a fi efectuat in noaptea de vineri spre sambata cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022, soldat cu cinci raniti, in timp ce exploziile provocate de sistemul antiaerian in timpul interceptarii si doborarii dronelor inamice…

- In timp ce in exterior iși exprima sprijinul total pentru Ucraina, in spatele ușilor inchise de la Berlin și Washington se pun la cale planuri pentru a forța Ucraina sa poarte discuții cu Rusia pentru a ingheța razboiul pe actualele linii de front, noteaza ziarul german BILD, citat de presa romana ți…

- Germania va trimite patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat o sursa de securitate pentru Reuters, misiunea intervenind la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe…

- El vizieaza marele producator de energie Nigeria, precum si Ghana, cu fluxurile de migratie si instabilitatea din Africa de Vest aflate, de asemenea, pe agenda sa. O mare parte din impulsul pentru calatorie a venit din constientizarea ca Germania – si Europa – au nevoie de Africa mai mult decat credeau,…