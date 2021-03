Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal militar din Moscova a mentinut luni o decizie anterioara de a nu deschide o ancheta in privinta otravirii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, care acuzase "lipsa de actiune" din partea anchetatorilor, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri o lege care prevede cresterea amenzilor in cazul unor „infractiuni la proteste”, relateaza Reuters, notand ca noua lege este o reactie de raspuns la manifestatiile desfasurate recent in Rusia impotriva actualei conduceri de la Kremlin si pentru sustinerea…

- Rezultatul apare intr-un studiu facut de Centrul de sondare a opiniei publice Levada, la finalul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie. Sursa citata a mai precizat ca nivelul de incredere in seful statului rus a scazut constant de peste doi ani, dupa ce, in noiembrie, 2017 era de 59%.In august-octombrie…

- Administratia Joseph Biden a exprimat preocupare privind condamnarea la inchisoare a lui Aleksei Navalnii si a cerut eliberarea liderului opozitiei ruse, conform agentiei Reuters. "Statele Unite sunt profund preocupate de hotararea autoritatilor ruse de condamnare a liderului opozitiei, Aleksei…

- ​Justitia rusa a amânat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnîi, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa în Rusia, relateaza AFP și France24, potrivit…

- Justitia rusa a amanat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnii, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa in Rusia, relateaza AFP. ''Curtea a amanat astazi audierea…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualei puteri de la Kremlin, a declarat marti ca Administratia Penitenciarelor din Rusia s-a adresat unui tribunal pentru a cere incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor unei sentinte, relateaza Reuters.

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.